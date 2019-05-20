Экс-хоккеиста «Ак Барса» Дмитрия Обухова принудительно доставят в суд по делу о побоях

(Казань, 20 мая, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня Обухов в очередной раз не явился в суд на рассмотрение дела о побоях, которые он предположительно нанес автоледи. В связи с этим судья обязала доставить экс-хоккеиста в зал суда принудительно.



Инцидент произошел днем 12 апреля на улице Дзержинского у дома № 10. Обухов ударил девушку и разбил ее телефон. Автоледи обратилась к медикам, которые зафиксировали кровоподтеки на виске. Однако действия хоккеиста квалифицировали, как не причинившие вреда здоровью, хотя девушка пожаловалась, что неделю не могла ходить на работу из-за головной боли.

Сама автоледи – Снежана Долгих – рассказала журналистам, что конфликт случился практически на пустом месте.

«Я не могла проехать, потому что на моем пути стояла “ГАЗель”, я ждала, когда она проедет. Вместо того, чтобы вежливо попросить меня проехать, он начал бить по моей машине и оскорблять меня, а потом ударил», – рассказала девушка журналистам.

По словам Снежаны, она сразу узнала Обухова, потому что когда-то работала в ресторане, который часто посещал хоккеист.

Девушка отметила, что Обухов разбил ей телефон, но она не намерена подавать иск о возмещении материального вреда, как, впрочем, и материального.

Сам Дмитрий Обухов в суд сегодня не явился, дело было решено рассмотреть в его отсутствие. В суде были зачитаны его показания. Полицейским Обухов объяснил, что девушка сама начала его оскорблять.

«Я подошел к ее машине и открыл дверь, она продолжала оскорблять меня и размахивать руками. Я хлопнул дверью и пошел в сторону своей машины. Я услышал, что девушка продолжала кричать мне вслед. Я вернулся и увидел, что она снимает меня на телефон, после этого я отмахнулся, и телефон упал. Поводов для агрессии я не давал», – записано в протоколе допроса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Интернете было опубликовано видео, на котором видно, как Дмитрий Обухов, наносит удары женщине, сидящей в иномарке. Как удалось выяснить агентству, в тот же день с заявлением на Обухова в полицию обратилась автоледи. На экс-хоккеиста был составлен административный протокол по статье «Побои».

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