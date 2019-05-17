Алексей Песошин: Журналистику РТ представляют талантливые, неравнодушные и ответственные люди

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Журналистику Татарстана представляют талантливые, творческие, неравнодушные и ответственные люди. Об этом заявил сегодня Премьер-министр РТ Алексей Песошин на церемонии награждения победителей XXII Республиканского конкурса в сфере журналистики и массмедиа «Бэллур калэм – Хрустальное перо», которая прошла в Казани.

«Татарстанскую журналистику представляют талантливые, творческие, неравнодушные и ответственные люди. В этом году ключевыми событиями в жизни республики станут чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills, выборы депутатов Государственного Совета РТ, подготовка к празднованию 100-летия ТАССР. Предстоит большая работа по их информационному сопровождению и достойному освещению», – сказал Премьер-министр РТ.

Алексей Песошин от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова, Правительства республики поздравил представителей СМИ с наступающим праздником – Днем печати РТ, который отмечается 19 мая.

«Я уверен, что в эпоху развития новых СМИ печатная пресса по-прежнему останется актуальной и востребованной, будет всегда демонстрировать пример качества работы, эффективности, глубины, достойных профессиональных стандартов. И будет предлагать читателю широкую палитру независимых мнений и оценок», – отметил глава татарстанского Правительства.

Конкурс проводился по следующим номинациям: «За верность делу», «Лучшая редакция года», «Лучший журналист года», «Взгляд через объектив», «Туган тел». Специальные проекты 2019 года – «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018», «Год добровольца (волонтера) в РФ», «Год Льва Толстого в РТ» и «200-летие со дня рождения Шигабутдина Марджани».

Победители конкурса в номинациях награждены дипломами, статуэтками «Бэллур калэм – Хрустальное перо» и денежными призами. Общий премиальный фонд – 360 тыс. рублей.

Сумма премий в номинациях составила 40 тыс. рублей, а в номинации «За верность делу» – 80 тыс. рублей. Главный приз от Президента Татарстана Рустама Минниханова – автомобиль «Лада Гранта» – был вручен обладателю Гран-при.

В этом году 22-й журналистский конкурс собрал рекордное количество работ – более 1,5 тыс.

Учредителями конкурса выступают Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Союз журналистов Татарстана.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.