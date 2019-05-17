Айрат Зарипов: Благодаря журналистам успехи Татарстана известны далеко за пределами республики

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Благодаря журналистам успехи Татарстана известны далеко за пределами республики. Об этом заявил сегодня на церемонии награждения победителей XXII Республиканского конкурса в сфере журналистики и массмедиа «Бэллур калэм — Хрустальное перо» руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрат Зарипов.

«Я всегда с нетерпением жду наш профессиональный праздник, День печати РТ, и подведение итогов конкурса. Выдвигаются новые имена, а талант наших известных мастеров открывается новыми гранями. Наверное, сегодня будут и те, чьи ожидания не сбудутся, значит — ваши победы еще впереди, — сказал собравшимся Айрат Зарипов. — Спасибо за творчество. Благодаря вам успехи Татарстана известны далеко за пределами республики».

Он пожелал представителям СМИ благодарных читателей, слушателей и зрителей, а также новых творческих побед.

«Это праздник творческих и неравнодушных людей, которые выбрали в своей жизни самую замечательную профессию журналиста. Я считаю, что журналист — это не служанка у власти, не официант у барского стола, а человек, который чувствует и отражает общественные настроения, он служит обществу. И здесь сидят люди, которые это делают от души, от сердца, потому что считают это делом своей жизни», — добавил председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов.

В этом году на конкурс было подано рекордное число работ — более 1,5 тыс.

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