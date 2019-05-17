Гран-при республиканского конкурса в сфере журналистики «Хрустальное перо» получил Миназим Сепперов

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Гран-при XXII Республиканского конкурса в сфере журналистики и массмедиа «Бэллур калэм — Хрустальное перо» получил начальник службы национального вещания ГТРК «Татарстан» Миназим Сепперов. Церемония награждения победителей прошла в КРК «Пирамида» в Казани.

«Победа в этом конкурсе — это, прежде всего, оценка моим наставникам, которые меня научили работать, оценка работы всего коллектива», — сказал Сепперов.

Обладатель Гран-при получил главный приз конкурса — автомобиль «Лада Гранта». Ключи от автомобиля победителю вручил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

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