Корреспондент ИА «Татар-информ» стала «Лучшим журналистом года» в конкурсе «Хрустальное перо»

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Корреспондент татарской редакции ИА «Татар-информ» Рузиля Мухаметова стала победителем в номинации «Лучший журналист года» XXII Республиканского конкурса в сфере журналистики и массмедиа «Бэллур калэм — Хрустальное перо». Награждение победителей проходит в КРК «Пирамида».

Победителем татарстанского конкурса в номинации «Лучший журналист года» также признан Алексей Кулешов. Известный казанский журналист телекомпании «Эфир» ушел из жизни 18 марта текущего года, ему было 39 лет. Премию конкурса получила его мать — Любовь Кулешова.

Награды победителям вручил заместитель руководителя Аппарата Президента РТ — руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев. «Всегда большие праздники у нас отмечаются большими успехами, — сказал он. — Во всей огромной кропотливой работе, которая проводится в республике, огромен вклад журналистского корпуса. Яркими, красивыми запоминающимися средства массовой информации делают журналисты».

Цель конкурса — содействие профессиональному росту журналистов, укрепление доверия аудитории к журналистскому слову, развитие средств массовой информации республики.

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