Динара Прокопьева

16 мая 2019, 12:33

ОбществоПроисшествия

Лилия Галимова о виновнике ЧП в казанской гимназии: «Он переживает, ситуация непростая»

ОбществоПроисшествия

Лилия Галимова о виновнике ЧП в казанской гимназии: «Он переживает, ситуация непростая»

Представитель Казанского Кремля посоветовала журналистам быть аккуратнее в формулировках, учитывая, что вооруженный школьник – несовершеннолетний.

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). История с вооруженным учеником казанской гимназии № 7, который взял в заложники одноклассников, не имеет однозначной оценки. Ситуация сложная, виновник инцидента переживает о случившемся. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Несмотря на то, что такой инцидент произошел, прошу не забывать, что речь о несовершеннолетнем ребенке, и нужно учитывать вопросы частной жизни. Ситуация непростая. Он также переживает, все там очень непросто», — сказала Галимова. 

Ранее Президент РТ поручил выяснить обстоятельства ЧП, ему регулярно докладывают о ходе работ, отметили в Казанском Кремле.

Утром 13 мая 17-летний ученик 10-го класса гимназии № 7 пришел на урок с кухонным ножом и пневматическим пистолетом. Не выдвигая никаких требований, он зашел в класс, сел за учительский стол и достал оружие. В течение часа парень был задержан полицией и отправлен в изолятор временного содержания. Следственный комитет РТ возбудил уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Суд отправил парня под домашний арест до 13 июля.

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