Пришедший с ножом в казанскую гимназию ученик – в полиции, никто из школьников не пострадал

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Один из учеников седьмой гимназии пришел сегодня в школу с кухонным ножом и пневматическим пистолетом, об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника.

По некоторым данным, десятиклассник взял в заложники двенадцать старшеклассников. На место прибыли полицейские, после переговоров ученик сдался. По данным источника, в настоящее время он находится в отделе полиции, с ним беседуют.

Никто из учеников и учителей гимназии не пострадал. Учеба продолжается в обычном режиме.

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