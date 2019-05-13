МВД по РТ прокомментировало ЧП в казанской гимназии, ученик которой пришел в класс с ножом

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). МВД по РТ прокомментировало ЧП в казанской гимназии №7, ученик которой пришел в класс с ножом и пистолетом.

«Сегодня в 10.54 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступил телефонный звонок от родителей ученицы 10-го класса гимназии № 7, которые сообщили, что одноклассник их дочери, вооруженный пистолетом и ножом, удерживает одноклассников в одном из кабинетов. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УМВД по Казани, экипажи ППС, начальник полиции МВД по РТ и замначальника полиции по оперативной работе МВД по РТ», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Меньше чем через час 17-летний парень был задержан, никто не пострадал.

Как стало известно, старшеклассник зашел в кабинет русского языка в начале урока, сел за стол учителя, вытащил пневматический пистолет и нож. При этом подросток не выдвигал никаких требований. Сейчас со школьником работают специалисты МВД.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром в казанской гимназии №7 старшеклассник с ножом и пневматическим пистолетом взял в заложники 12 школьников.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.