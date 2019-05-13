Отдел водных ресурсов: Из-за обмеления Волги «открываются» заиленные родники и мелкие речки

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Александра Давыдова). Несмотря на ущерб, нанесенный экологии в результате обмеления Волги, эта проблема открывает и некоторые положительные стороны. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали специалисты Отдела водных ресурсов по РТ Нижне-Волжского бассейнового водного управления.

«Со своей стороны хотим отметить, что в данной ситуации есть положительные моменты: прилегающим к Куйбышевскому водохранилищу муниципальным районам необходимо приложить максимум усилий для проведения мероприятий по расчистке дна и берегов водного объекта. Также начинают „открываться“ заиленные родники и мелкие речки», — рассказали в отделе корреспонденту ИА «Татар-информ».

Также в отделе водных ресурсов добавили, что работу водохранилищ Волжско-Камского каскада регулирует Федеральное агентство водных ресурсов на основании рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ. Заседание рабочей группы состоялось 7 мая в Москве. В ходе обсуждения эксперты приняли решение о согласовании уровней водохранилищ.

«В настоящее время сбросные расходы через Жигулевский гидроузел скорректированы в сторону уменьшения. По оптимистичному прогнозу, повышение уровня Куйбышевского водохранилища будет происходить с интенсивностью 0,5 м/декаду (10 дней). К 9 июня планируется достичь отметки 52 м», — прокомментировал спикер.

В отделе водных ресурсов по РТ Нижне-Волжского бассейнового водного управления также заверили, что вопрос об обмелении Волги находится на контроле у руководства РТ, Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Ранее руководитель ФГУ «Средволгаводхоз» Фоат Мухаметшин в разговоре с ИА «Татар-информ» выразил мнение, что уровень Куйбышевского водохранилища в Татарстане близок к критической отметке и сможет восстановиться только к концу июня. Однако в Минэкологии РТ дали более оптимистичный прогноз — в ведомстве считают, что уровень воды поднимется уже к 9 июня. Обмелением рек озаботились и татарстанские депутаты. Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин дал поручение проанализировать совместно с Правительством республики сложившуюся на реках ситуацию и рассмотреть вопрос на ближайшем заседании профильного Комитета Госсовета РТ.

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