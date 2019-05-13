Минэкологии РТ дало оптимистичный прогноз по поводу восстановления Куйбышевского водохранилища

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Минэкологии РТ дало более оптимистичный прогноз по поводу восстановления уровня воды в Куйбышевском водохранилище, чем ФГУ «Средволгаводхоз». Специалисты ведомства считают, что уровень воды поднимется уже к 9 июня.

«В настоящее время сбросные расходы через Жигулевский гидроузел скорректированы в сторону уменьшения, одновременно с этим приток воды в камские водохранилища значительно вырос. По результатам заседания межведомственной рабочей группы по регулированию работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, прошедшего 7 мая в Москве, было принято решение о согласовании уровней водохранилищ», – говорится в ответе министерства на запрос ИА «Татар-информ».

«По оптимистичному прогнозу, повышение уровня Куйбышевского водохранилища будет происходить с интенсивностью 0,5 м в десять дней. К 9 июня планируется достичь отметки 52 м», – добавили в Минэкологии РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Федеральное агентство водных ресурсов, руководствуясь прогнозом Гидрометцентра РФ по поводу предстоящего паводка, активно сбрасывало воду из Куйбышевского водохранилища.

Руководитель ФГУ «Средволгаводхоз» Фоат Мухаметшин рассказал, что вода в Куйбышевском водохранилище поднимется до отметки 51,5–52 м лишь к концу июня. В связи с этим в пресс-службе Минэкологии Татарстана подчеркнули, что восстановление водохранилища в начале июня – это оптимистический прогноз.

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