Татар-информ

13 мая 2019, 13:00

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ФГУ «Средволгаводхоз»: Вода в Куйбышевском водохранилище поднимется к концу июня

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ОбществоЗдоровье и среда

ФГУ «Средволгаводхоз»: Вода в Куйбышевском водохранилище поднимется к концу июня

Фото: Маргарита Матвеева/Волжские зори (Идел Таннары)

Уровень воды в Куйбышевском водохранилище на территории Татарстана близок к критической отметке.

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Уровень Куйбышевского водохранилища в Татарстане упал на три метра и близок к критической отметке. Восстановится он лишь к концу июня. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил сегодня руководитель ФГУ «Средволгаводхоз» Фоат Мухаметшин.

«Почему это произошло? В этом году запас снега был в два раза больше нормы. Запас воды в снеге был на 25% больше. Мерзлота по нормам – 60–120 см, а фактически было 30–60 см. Поэтому в лесном массиве вся вода ушла в землю. Куйбышевское водохранилище регулирует межведомственная оперативная группа. Поскольку Гидрометцентр РФ дал такой прогноз, все боялись большого паводка. Поэтому установили нормы сброса 25 тыс. кубометров в секунду», – рассказал он.

Волга и ее притоки, Казанка и Свияга, обмелели из-за опасений по поводу большого паводка. Со слов собеседника агентства, прогноз синоптиков оказался недостаточно точным. Специалисты не учли того, что минувшей зимой не было сильных холодов. Однако, руководствуясь прогнозом, Федеральное агентство водных ресурсов активно сбрасывало воду из Куйбышевского водохранилища.

«Не было сильных холодов. Запасов снега было в два раза больше, если бы произошло быстрое таяние, то вся вода ушла бы в водохранилище. Весна была затяжная, вода ушла потихонечку. А сброс воды был 25 тыс. кубов в секунду. Все это привело к обмелению, снижению воды в водохранилище», – констатировал Фоат Мухаметшин.

Сейчас вода в Куйбышевском водохранилище ушла на три метра. Ее нормальный уровень составляет 53 м, а в настоящее время он равняется 49,74 м. Критическая отметка – 49 м.

«Сбросы в настоящее время уменьшаются. На сегодняшний день сброс составляет 14 тыс. кубов в секунду, на притоке – 13,6 тыс. К концу июня сброс составит 4 тыс. кубов в секунду. Воду наберем до 51,5–52 м. Сейчас на нижнем бьефе Куйбышевского водохранилища, на Жигулевской ГЭС, вода на отметке 49,74 м, а в Верхнем Услоне – 52,12 м», – добавил Мухаметшин.

7 мая в Москве прошло заседание межведомственной оперативной группы, на котором в связи с критической ситуацией был установлен спецпропуск воды для Татарстана. Сброс воды серьезно уменьшен. Поэтому уровень воды на водохранилище скоро начнет повышаться.

«Реально уровень воды повысится где-то через неделю. Сейчас приток и сброс примерно одинаковы. По Вятке идет большая вода, благодаря чему приток увеличится. Вода будет накапливаться. Обмеление уйдет в конце июня», – отметил собеседник агентства.

Если вспомнить историю, то аналогичная ситуация на Куйбышевском водохранилище в Татарстане наблюдалась в 2010 году, когда в мае-июне установилась сильная жара. Тогда уровень воды в Казанке был еще ниже.

Ранее обмелением татарстанских рек озаботились депутаты. Низкий уровень воды в реках наносит ущерб биоресурсам Татарстана. Чтобы ситуация не повторялась, необходима корректировка федерального законодательства, уверены народные избранники. Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин дал поручение проанализировать совместно с Правительством республики сложившуюся на реках ситуацию и рассмотреть вопрос на ближайшем заседании профильного Комитета Госсовета РТ.

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