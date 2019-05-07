«Скоро в Болгар не сможем возить туристов на кораблях!»: депутаты РТ озаботились обмелением рек

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин предложил требовать от федерального центра компенсации за гибель биологических ресурсов из-за низкого уровня воды в Куйбышевском водохранилище. Об этом он заявил на заседании президиума парламента.

«Я бы хотел выразить озабоченность уровнем водных ресурсов, который сегодня ежедневно снижается и дошел до критической отметки. Если вы смотрели в окно, то видели, что на середине Казанки уже образовывается трава», – обратился он к собравшимся.

Обмеление приводит к тому, что рыба не может идти на нерест, а также к увеличению концентрации вредных веществ в воде, констатировал спикер.

«То есть мы и крупную рыбу убиваем, и мелочи не даем нереститься. Сброс воды идет где-то 250 тыс. кубометров в день, а приходит 120 тыс. – то есть в два раза меньше. Я со специалистами говорил – восстановить этот ресурс до лета мы не сможем. Татарстан несет ущерб по биологическим ресурсам. Надо компенсации требовать от федерального центра», – заключил Леонид Якунин.

Президент Татарстана Рустам Минниханов уже подготовил обращение к министру природных ресурсов и экологии России Дмитрию Кобылкину по этой проблеме, сообщил руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров.

«Туризм же пропадет. Скоро в Болгар не сможем на кораблях возить туристов! На Волге действительно в районе Борового Матюшина появились островки», – добавил Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

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