(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Погода в Татарстане начнет меняться уже с 15 мая. Атмосферные фронты принесут в республику дожди с грозами, град и шквалистые усиления ветра, информирует Гидрометцентр РТ.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», уже завтра, 14 мая, в регионе помимо кратковременных дождей с грозами вероятны усиления ветра до 15–18 м/с (местами – до 22 м/с), а также град. В среду же, 15-го числа, ожидаются шквалистые усиления ветра до 17–22 м/с, а в четверг, 16-го, – локально до 24 м/с.

При этом начнет понижаться температурный фон: днем 15 мая воздух прогреется до 26–31 градуса тепла, а 16-го – уже только до 21–26 градусов.

Согласно предварительному прогнозу, в пятницу, 17 мая, температура воздуха опустится до +12, +17 градусов, вновь возможны грозовые дожди. В субботу, 18 мая, похолодание продолжится: ночью столбики термометров опустятся до 2 градусов выше нуля, а днем воздух прогреется до 9–14 градусов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань уже три дня подряд бьет температурные рекорды, однако скоро на смену аномальной жаре придет похолодание.

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