Татар-информ

13 мая 2019, 14:20

Здоровье и среда

В Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары

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Здоровье и среда

В Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары

Фото: архив

Днем по республике температура воздуха достигнет 34 градусов тепла.

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Синоптики Татарстана из-за сильной жары вновь объявили штормовое предупреждение. Об этом проинформировал Гидрометцентр РТ.

Завтра, 14 мая, в светлое время суток температура воздуха по республике составит от +29 до +34 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до 14 градусов выше нуля.

При этом ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы, днем возможен град.

Будет дуть слабый юго-восточный ветер, который при грозах сможет на короткое время усиливаться до 15–18 м/с, а в дневные часы местами – даже до 22 м/с.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань уже три дня подряд бьет температурные рекорды. Впрочем, скоро на смену аномальной жаре придет похолодание

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