Татар-информ

13 мая 2019, 10:56

ОбществоЗдоровье и среда

Специалисты КФУ: Три дня подряд Казань бьет температурные рекорды

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ОбществоЗдоровье и среда

Специалисты КФУ: Три дня подряд Казань бьет температурные рекорды

Фото: архив

Норма среднесуточной температуры в мае в столице Татарстана составляет 13 градусов тепла.

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Абсолютный температурный рекорд по жаре в первой половине мая установлен в Казани за последние два дня. Сегодня в городе также ожидается аномально жаркая погода. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили специалисты К(П)ФУ.

«11 мая текущего года в Казани установлен температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений с 1875 года по настоящее время – 32 градуса жары. До этого температурный максимум отмечался 11 мая в 2004 году, он составил 26,5 градуса тепла. 12 мая текущего года днем на метеостанции КФУ отмечено 33,9 градуса тепла. До этого абсолютный максимум отмечался 12 мая 1974 года и составил 27,9 градуса. Таким образом, температура в воскресенье побила предыдущий рекорд на шесть градусов», – сообщила заведующая метеостанцией КФУ Мадина Шарипова.

По данным собеседницы агентства, сегодня в Казани уже в третий раз подряд будет побит температурный рекорд прошлых лет. Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в понедельник днем в столице Татарстана ожидается 33 градуса тепла. До этого самым жарким днем за историю наблюдений было 13 мая 1968 года, когда температура составила +28,9 градуса.

«Сейчас мы находимся в теплом секторе циклона, у нас тропический воздух. 33 градуса – это жаркая погода для мая. Норма среднесуточной температуры в эти дни составляет 13 градусов», – отметил профессор, доктор географических наук, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

По прогнозу Гидрометцентра РФ, начиная с 16 мая жара начнет спадать, погода постепенно придет в климатическую норму. Так, в четверг днем в Казани прогнозируется 21 градус тепла, в пятницу – 18 градусов, в субботу – 16, а в воскресенье – 14.

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