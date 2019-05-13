Профессор КФУ: На смену жаре в Казань придет похолодание

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). На смену аномальной жаре в столицу Татарстана на этой неделе придет похолодание. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил профессор, доктор географических наук, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы К(П)ФУ Юрий Переведенцев.

«По прогнозу Гидрометцентра РФ, начиная с 16 мая жара начнет спадать, погода постепенно придет в климатическую норму. В четверг днем в Казани прогнозируется 21 градус тепла, в пятницу – 18 градусов, в субботу – 16, а в воскресенье – 14. В городе будут идти умеренные дожди», – сказал он.

Собеседник агентства отметил, что это не будет похолоданием, просто температура воздуха приблизится к климатической норме. В эти дни нормальная среднесуточная температура в Казани равняется 13 градусам тепла.

«Погода изменится потому, что в нашу сторону надвигается небольшой циклон с юга, со стороны Каспийского моря. Погода изменится, будут осадки, облачность. Осадки – летние, кратковременные и локальные. По прогнозам Гидрометцентра РФ, до 22 мая среднесуточная температура в городе составит около 15 градусов», – отметил Переведенцев.

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