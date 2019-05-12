Из-за сильной жары в Татарстане объявлено штормовое предупреждение

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня и завтра в Татарстане местами ожидается до 35 градусов жары, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В связи с резким ростом температуры воздуха в республике объявлено штормовое предупреждение.

МЧС Татарстана напоминает, что аномальная жара увеличивает риск возникновения ЧП на энергосистемах. Кроме того, высока вероятность возникновения природных пожаров.

Из-за риска перегрева и обморока, особенно внимательными следует быть во время отдыха на природе или у водоемов.

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