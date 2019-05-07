(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане основные посевные работы планируется завершить к 10 мая. Об этом заявил сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.

«В республике климатические зоны разные, поэтому и темп посевной кампании очень отличается. Есть районы, которые близки к завершению посевных работ, особенно ранних культур. Определенные культуры засеваются двухфазно. Это касается рапса, подсолнечника. Поставлена задача – к 10 мая завершить основные весенне-полевые работы в части посева», – рассказал глава Минсельхозпрода РТ.

На сегодня в Татарстане засеяно более половины площадей, или 900 тыс. га, что составляет 52% от плана. В том числе яровые зерновые посеяны на площади 604 тыс. га (62%), сахарная свекла – на 52 тыс. га (81%), масличные культуры – на 100 тыс. га (37%), овощи – на 420 га (20%). Картофель посажен на площади 187 га.

Высокие темпы работ отмечены в Заинском, Буинском, Дрожжановском, Аксубаевском, Актанышском и Нурлатском районах, где засеяно более 70% площадей.

«Была низкая влагообеспеченность, но приход весны помог почве поглотить большую часть зимних осадков, и мы восстановили среднегодовой объем влаги в метровом слое. Надеемся, что это будет работать на урожай», – подчеркнул министр.

Посевная площадь в республике составляет 2,8 млн га, включая яровой сев в 1,7 млн га. Площадь зерновых и зернобобовых – 1,5 млн га, из них озимых культур – 561 тыс. га, технических – 336 тыс. га, кормовых – около 1 млн га.

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