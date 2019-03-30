В Татарстане выполнено почти 9% работ по капремонту жилых домов

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Согласно данным на 11 мая, в Татарстане выполнены работы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов на сумму 496 млн 454 тыс. рублей, что составляет 8,55% от общего объема.

Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Ирек Файзуллин. Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.

Всего в Татарстане за текущий год предполагается отремонтировать 936 многоквартирных домов общей площадью 5,6 млн кв. метров, напомнил докладчик. Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в программе капитального ремонта участвуют 42 муниципальных образования Татарстана из 45 – за исключением Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого районов.

По состоянию на 8 мая в Татарстане капитально отремонтированы три здания (помещения) исполкомов сельских поселений из 31 запланированного, еще на 20 объектах ведутся работы. Всего на эти цели предполагается направить 49 млн 345,82 тыс. рублей.

Приведено в порядок одно культурное учреждение из 40 запланированных, еще 39 объектов ремонтируются. На это планируется потратить 401 млн 765,17 тыс. рублей.

Завершен капитальный ремонт части из 33 запланированных ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства, на всех остальных объектах ведутся работы.

Кроме того, в Татарстане ведутся работы в восьми молодежных центрах из девяти запланированных (объем финансирования – 112 млн 415,7 тыс. рублей), во всех 28 запланированных подростковых клубах (объем финансирования – 100 млн рублей), в 21 учреждении социального обслуживания и социальной защиты из 34 предполагаемых к ремонту (объем финансирования – 121 млн 300 тыс. рублей) и в девяти помещениях муниципальных архивов из 13 (объем финансирования – 50 млн рублей).

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