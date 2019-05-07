Татар-информ

7 мая 2019, 17:38

Сельское хозяйство

Затраты на посевные работы в Татарстане оценили в 25 млрд рублей

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Сельское хозяйство

Затраты на посевные работы в Татарстане оценили в 25 млрд рублей

На проведение весенне-полевых работ в республике задействуют около 11 млрд рублей кредитных средств.

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На проведение весенне-полевых работ в Татарстане необходимо около 25 млрд рублей, из них около 11 млрд рублей составят кредитные средства. Об этом заявил сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

«Посевные работы составляют около 25 млрд рублей, из них значительная часть привлекаемые кредитные ресурсы – около 11 млрд рублей. В этом году около 5,5 млрд рублей довели до хозяйств до начала весенне-полевых работ», – отметил глава Минсельхозпрода РТ.

Сумма государственной поддержки на текущий год составляет 12,8 млрд рублей, в том числе 4,1 млрд рублей – из бюджета РФ, 8,7 млрд рублей – из бюджета РТ. В прошлом году объем господдержки составил 14 млрд рублей.

«В этом году Минсельхоз России более серьезное внимание оказывает страхованию посевов. Есть варианты выбора страхового случая. Кроме того, Минсельхоз стимулирует застрахованные площади дополнительными субсидиями до 400 рублей на гектар. Практически 90% затрат на оплату страхового взноса принимает на себя бюджет», – подчеркнул Марат Ахметов.

Министр также заметил, что в республике поставлена задача – накопить минеральных удобрений минимум 60 кг в действующем веществе на гектар. На сегодня приобретено удобрений свыше 50 кг д.в./га. «Думаю, что с последующей покупкой удобрений для ухода за посевами мы эту планку обеспечим. Использование минеральных удобрений – важный фактор на случай засушливого лета, – заключил он. – Относиться критически к посевной кампании у меня нет оснований». 

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