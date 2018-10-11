Владимир Ткачев подписал новое соглашение с «Ак Барсом»

(Казань, 2 мая, «Татар-информ»). Форвард казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев подписал новый контракт с хоккейным клубом на два года, об этом сообщается на официальном портале ХК.

Спортсмен дебютировал в составе «Ак Барса» в 2012 году и в сезоне 2017/18 помог завоевать Кубок Гагарина. В прошлом сезоне спортсмен отыграл 62 матча, набрав 22 очка (11+11). Всего в составе казанцев форвард провел 358 матчей (157 очков, 77+80).

Защитник казанской команды Никита Лямкин также подписал двухгодичное соглашение с клубом. Спортсмен перешел в «Ак Барс» в 2017-м. Всего за «Ак Барс» хоккеист провел 80 матчей, набрав 12 очков (2+10).

Ранее сообщалось, что главным тренером «Ак Барса» стал Дмитрий Квартальнов. Также сообщалось о том, что «Ак Барс» и ЦСКА договорились обменяться игроками, 1 мая на официальном сайте хоккейного клуба появилась информация, что казанский клуб получил права на защитника «Торонто» Игоря Ожиганова.

Восемь хоккеистов – вратарь Александр Шарыченков, защитники Пол Постма, Рафаэль Батыршин и Андрей Марков, нападающие Антон Ландер, Роб Клинкхаммер, Алексей Потапов и Федор Малыхин – покинули ряды «Ак Барса».

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