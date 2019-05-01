Главным тренером «Ак Барса» стал Дмитрий Квартальнов

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» возглавил Дмитрий Квартальнов, подписавший соглашение сроком на один сезон с возможностью продления на ещё один. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«О предложении из Казани я не размышлял долго, таких вариантов в карьере не бывает много. Я очень рад вернуться в Казань уже в качестве главного тренера и счастлив, что руководители республики и клуба вместе с болельщиками доверили мне возглавить такую великую команду. Ответственность будет колоссальная, но мы с тренерским штабом готовы к любым вызовам, понимаем, какие сложные задачи нам предстоит решить, цели клуба всем понятны», — поделился Квартальнов.

Так же он заявил, что приоритетной задачей для него является сохранение в команде Даниса Зарипова, а в основную команду будут привлекаться игроки из системы «Ак Барса».

Помогать же Квартальнову в тренерском штабе станут Павел Зубов, Игорь Горбенко, тренеры вратарей Ари Мойсанен и Сергей Абрамов и тренер по физической подготовке Нормундс Силиньш.

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