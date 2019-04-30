«Ак Барс» покинули восемь хоккеистов

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Восемь хоккеистов – вратарь Александр Шарыченков, защитники Пол Постма, Рафаэль Батыршин и Андрей Марков, нападающие Антон Ландер, Роб Клинкхаммер, Алексей Потапов и Федор Малыхин – покинули ряды казанского «Ак Барса». Об этом сообщается на официальной странице команды в соцсети Instagram.

Клуб из столицы Татарстана поблагодарил игроков, внесших вклад в завоевание Кубка Гагарина в прошлом сезоне, и пожелал им удачи в дальнейшей карьере. «Спасибо за игру и эмоции, которые вы дарили всем болельщикам “Ак Барса”!» – особо подчеркивается в сообщении.

До этого ИА «Татар-информ» сообщало, что казанский клуб сделал квалификационные предложения восьми игрокам.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Ак Барс» после ухода Зинэтулы Билялетдинова расстанется со многими хоккеистами. Из упомянутых тогда игроков пока неизвестна дальнейшая судьба капитана команды Александра Свитова.

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