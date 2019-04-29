Татар-информ

29 апреля 2019, 09:20

Спорт

«Ак Барс» и ЦСКА договорились обменяться игроками

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Спорт

«Ак Барс» и ЦСКА договорились обменяться игроками

В казанский клуб может перейти собирающийся вернуться в Россию Игорь Ожиганов.

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА будто бы договорились обменяться правами на двух игроков. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает «Спорт-Экспресс».

Играющий за команду из столицы Татарстана с 2016 года чешский нападающий Иржи Секач может отправиться в Москву. А в казанский клуб может перейти защитник «Торонто» Игорь Ожиганов, который собирается вернуться в Россию.

Выступая за «Ак Барс», Секач в 60 матчах регулярного чемпионата и четырех играх плей-офф набрал 48 очков (24+24) при показателе полезности «+14».

Ожиганов же в 53 встречах НХЛ заработал 7 очков (3+4) при показателе полезности «0». 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что казанский «Ак Барс» после ухода Зинэтулы Билялетдинова возглавит тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов. Шла речь и о том, что клуб из столицы Татарстана расстанется со многими хоккеистами, в том числе и с Иржи Секачем.

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