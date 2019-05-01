Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» продолжительностью до полугода

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» на срок до шести месяцев для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

До этого, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», закон был поддержан Государственной Думой и Советом Федерации.

Действие новеллы распространится и на новые, и на действующие ипотечные договоры. Теперь заемщик получит право в случае наступления сложных жизненных обстоятельств на полгода приостановить платежи или уменьшить их размер.

«Ипотечные каникулы» могут быть оформлены, если размер среднемесячной выплаты по кредиту превышает 50% от среднемесячного дохода заемщика. Размер кредита при этом не должен превышать 15 млн рублей.

Закон должен начать действовать через 90 дней после его официального опубликования.

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