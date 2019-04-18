Госдума РФ приняла законопроект об «ипотечных каникулах»

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Депутаты Государственой Думы России в третьем чтении приняли законопроект об «ипотечных каникулах», сообщил электронный ресурс «Дума ТВ».

«Соответствующее решение депутаты нижней палаты парламента приняли в четверг, 18 апреля. Документ направлен на защиту имущественных прав граждан, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Отметим, что «ипотечные каникулы» согласно законопроекту получат заемщики, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Такими ситуациями создатели проекта признают потерю работы, признание инвалидом I или II группы, смерть близкого родственника, у которого на иждивении были нетрудоспособные члены семьи, временную нетрудоспособность более двух месяцев подряд, а также снижение зарплаты или дохода заемщика либо его супруга более чем на 30% за предыдущий месяц.

Ранее Госдума предложила не распространять «ипотечные каникулы» на кредиты выше 15 млн рублей. Кроме того, право на «ипотечные каникулы» будет распространяться на уже выданные кредиты и на те, которые россияне оформят после вступления закона в силу, как ранее предложил Владимир Путин.

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