Госдума предложила не распространять «ипотечные каникулы» на кредиты выше 15 млн рублей

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). Госдума во втором чтении приняла законопроект о предоставлении попавшим в трудную жизненную ситуацию россиянам «ипотечных каникул». Была одобрена поправка, согласно которой заемщик может взять «ипотечные каникулы» один раз за весь срок кредита, сумма которого меньше 15 млн рублей, пишут «Ведомости».

Депутаты приняли еще одно нововведение — теперь информация о «каникулах» не будет отражаться в кредитной истории. Кроме того, банки обяжут информировать заемщиков о возможности взять «ипотечные каникулы» на первой странице договора.

Право на «ипотечные каникулы» будет распространяться на уже выданные кредиты и на те, которые россияне оформят после вступления закона в силу, как ранее предложил Владимир Путин.

Напомним, что «ипотечные каникулы» согласно законопроекту получат заемщики, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Такими ситуациями создатели проекта признают потерю работы, признание инвалидом I или II группы, смерть близкого родственника, у которого на иждивении были нетрудоспособные члены семьи, временную нетрудоспособность более двух месяцев подряд, а также снижение зарплаты или дохода заемщика либо его супруга более чем на 30% за предыдущий месяц.

Максимальный срок таких «каникул» — полгода. В результате срок кредита удлиняется на длительность «каникул»: неуплаченные во время перерыва платежи заемщик отдает банку после выплаты средств по первоначальным условиям.

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