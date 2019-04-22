Закон об «ипотечных каникулах» одобрил Совет Федерации

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Закон об «ипотечных каникулах», позволяющий заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, приостановить или уменьшить выплаты по ипотеке, одобрил Совет Федерации. Об этом сообщает портал Совета Федерации.

Право взять «ипотечные каникулы» предоставят гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: тем, кто зарегистрировался в качестве безработного и ищет работу через службу занятости. Кроме того, отсрочить платежи по ипотеке смогут граждане, признанные инвалидами I или II группы. Правом также смогут воспользоваться люди, в чьей семье умер трудоспособный близкий родственник, имевший на иждивении нетрудоспособных членов семьи.

«Для них введут льготный период на полгода, в рамках которого эти граждане смогут приостановить выплаты либо уменьшить их размер. Правила будут распространятся на новые и на действующие кредитные договоры», — говорится в сообщении.

Отметим, что срок возврата кредита автоматически продлят на период действия «ипотечных каникул».

Ранее Госдума приняла законопроект об ипотечных каникулах в третьем чтении.

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