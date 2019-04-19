(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). На пожаре в промзоне Нижнекамска пострадали девять рабочих, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«По данным центра медицины катастроф, девять работников предприятия получили термические ожоги. Угрозы взрыва или выброса химических веществ в атмосферу нет», – уточнили в МЧС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в пять часов вечером в МЧС поступила информация о возгорании на территории промзоны.

На месте огнеборцы выяснили, что пожар случился на одной из производственных установок. Возгорание удалось ликвидировать за 26 минут.

Всего к ликвидации были привлечены 48 сотрудников МЧС и 16 единиц техники. Причины пожара пока устанавливаются.

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