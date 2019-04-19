(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Количество пострадавших на пожаре в промзоне Нижнекамска выросло до 12 человек, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

«Четыре человека в тяжелом состоянии доставлены в больницу Челнов, из них двоих планируют отправить вертолетом в РКБ. Еще восемь человек в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в ЦРБ Нижнекамска», – рассказал источник агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на одной из производственных установок в промзоне произошло возгорание. Огнеборцам потребовалось 26 минут, чтобы справиться с пожаром.

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