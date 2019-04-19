Министр здравоохранения РТ по поручению Президента выехал на место пожара в промзоне в Нижнекамске

(Казань, 19 апреля, «Татар-информ»). Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков по поручению Президента РТ Рустама Минниханова выехал на место пожара в промзоне в Нижнекамске, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

На место выехали 9 бригад скорой медицинской помощи.

По предварительным данным ведомства, на пожаре пострадали 17 человек. 4 из них находятся в тяжелом состоянии, их эвакуировали в БСМП Набережных Челнов силами местной скорой помощи, 5 обратились к врачам самостоятельно,еще 8 доставлены в Нижнекамскую ЦРБ.

В Нижнекамскую ЦРМБ вылетели 2 врача-специалиста ожоговых и врач-реаниматолог РКБ.

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