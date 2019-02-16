(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Все погибшие в страшной аварии в Алексеевском районе РТ девушки учились в одном колледже. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Как стало известно агентству, погибшие девушки были студентками 3-го курса Алексеевского аграрного колледжа. В день трагедии за рулем легковушки была 18-летняя Виктория, которая получила права буквально 10 месяцев назад. С ней в машине находились три подруги – 18-летние Любовь и Наталья (девочки родились в один день) и 20-летняя Виктория. В результате страшной аварии, которая произошла накануне на трассе Казань – Оренбург, девушка-водитель и три пассажирки погибли.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне около пяти часов вечера на 95-м км трассы Казань – Оренбург девушка за рулем «Лады» превысила скорость, выехала на встречку и лоб в лоб столкнулась с грузовиком «КАМАЗ». Удар был такой силы, что автомобиль превратился в груду искореженного металла. Автоледи и трое ее подруг скончались на месте происшествия.



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