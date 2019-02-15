Появилось видео с места смертельного ДТП на трассе в Татарстане, в котором погибли четыре девушки

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» появилось видео с места смертельной аварии на трассе в Татарстане, в которой погибли четыре девушки.

На кадрах видеозаписи видно, что легковушка «Лада», за рулем которой находилась 18-летняя девушка, после столкновения с грузовиком превратилась в груду искореженного металла. Cпасатели с помощью специнструмента извлекают тела погибших из салона авто.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня около пяти часов вечера на 95-м км трассы Казань – Оренбург 18-летняя девушка за рулем «Лады» выехала на встречку, где лоб в лоб столкнулась с «КАМАЗом».

В результате аварии погибли девушка-водитель легковушки и три пассажирки «Лады» – все девушки в возрасте от 18 до 20 лет.



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