В Татарстане девушка на «Ладе» спровоцировала ДТП с фурой, в котором погибла сама и трое пассажиров

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане 18-летняя девушка за рулем «Лады» спровоцировала ДТП с фурой, в котором погибла сама и трое пассажиров. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Сегодня примерно в 17.20 на 95-м км автодороги Казань – Оренбург в Алексеевском районе республики 18-летняя девушка-водитель за рулем "Лады", по предварительным данным, превысила безопасную скорость, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения и совершила столкновение с автомобилем "КАМАЗ"», – уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате аварии легковушка практически полностью оказалась под фурой. Автоледи и трое пассажиров легковушки от полученных травм скончались.

На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД и представители экстренных служб. Причины трагедии устанавливаются.

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