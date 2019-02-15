(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Все четверо погибших в страшной аварии в Алексеевском районе РТ – девушки, об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Троим девушкам исполнилось по 18 лет, четвертой – 20.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что девушка за рулем «Лады» спровоцировала ДТП с фурой, в котором погибла сама и трое ее пассажирок.

Авария произошла около пяти часов вечера на 95-м километре трассы Казань – Оренбург. Девушка-водитель, по предварительным данным, превысила скорость, выехала на встречку и врезалась в «КАМАЗ».

Как стало известно агентству, все четверо погибших жили в Алексеевском. Водитель получила права десять месяцев назад.

Удар был настолько сильным, что все четверо погибли на месте аварии.

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