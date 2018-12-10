Первый самолет с застрявшими на Хайнане туристами направится в Казань

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Первый самолет с застрявшими на китайском острове Хайнань российскими туристами направится в Казань. Об этом рассказал заместитель генерального директора авиакомпании «ИрАэро» по общим вопросам Сергей Крупнов, передает ТАСС.

«Готовим вылет самолета и начинаем вывоз туристов. Первый в Казань летит», – пояснил представитель авиаперевозчика.

Крупнов добавил также, что в авиакомпании будет создан антикризисный штаб по вывозу туристов, так как туроператор «Жемчужная река» признал наличие задолженности, но отказался оплачивать перевозку людей.

Вместе с тем он заверил, что «ИрАэро» вывезет всех задержавшихся в КНР туристов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что число туристов, которые не могут вернуться в Татарстан из Хайкоу, выросло до 369 человек. Всего на острове находятся 550 туристов, прилетевших туда из аэропортов «Казань» и «Бегишево». Роспотребнадзор пообещал помочь пострадавшим отдыхающим получить компенсации.

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