Жители Казани не могут вылететь с Хайнаня из-за отмены рейса «ИрАэро»

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Жители Казани и других городов России не могут вылететь с китайского острова Хайнань из-за отмены рейсов авиакомпании «ИрАэро».

Причиной приостановки рейсов из Саньи и Хайкоу в Казань, Кемерово, Москву, Самару, Санкт-Петербург, Уфу, Хабаровск и Челябинск стала задолженность туроператора «Жемчужная река» перед авиаперевозчиком, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

По предварительным оценкам «ИрАэро», в Хайкоу сейчас находятся примерно 1,5 тыс. клиентов «Жемчужной реки». Авиакомпания готова возобновить полеты только после полного погашения задолженности.

Перевозчик рекомендовал находящимся на Хайнане туристам обращаться на горячую линию ассоциации «Турпомощь» и проинформировал о сложившейся ситуации Ростуризм, Минтранс и Росавиацию.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Казани, рейс Казань – Хайкоу, который должен был прибыть в столицу Татарстана в 11.20, отменен.

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