Число туристов, которые не могут вернуться в Татарстан из Хайкоу, выросло до 369 человек

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Число туристов из Татарстана, застрявших на китайском острове Хайнань, достигло 369 человек. Всего на острове находятся 550 туристов, прилетевших туда из аэропортов «Казань» и «Бегишево». Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Госкомитета Татарстана по туризму.

«Сегодня на Хайнане находятся 550 человек, прилетевших туда из Казани и аэропорта “Бегишево”. Из них на данный момент ожидают вылета в Татарстан 369 человек, остальные пока отдыхают», – рассказали в пресс-службе ведомства.

При этом не все прилетевшие из аэропортов республики туристы могут быть татарстанцами. Среди них могут присутствовать и жители регионов Поволжья, использовавшие аэропорты РТ для вылета на курорт, уточнили в госкомитете.

«Сейчас на острове Хайнань в общей сложности находятся около 1,5 тыс. россиян. Сегодня в Ростуризме состоится совещание по данному вопросу с представителями Росавиации, Минтранса РФ, туроператора, будет решаться порядок вывоза туристов из Китая», – пояснили в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму.

Со своей стороны власти Татарстана наладили связи с соотечественниками, ожидающими вылета из Хайкоу.

Ранее авиакомпания «ИрАэро» прекратила полеты между Россией и Хайнанем из-за задолженности туроператора «Жемчужная река». Возвращения на родину ожидают туристы из Казани, Кемерова, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы, Хабаровска и Челябинска.

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