Роспотребнадзор поможет отсудить компенсации застрявшим на Хайнане туристам из Татарстана

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Специалисты Роспотребнадзора заявили о готовности оказать помощь татарстанцам, которые с вечера 7 декабря не могут вылететь с китайского острова Хайнань из-за прекращения авиасообщения компанией «ИрАвиа».

В ведомстве обещают помочь пострадавшим в подготовке исковых заявлений и направлении претензий в адрес исполнителя услуг – туроператора «Жемчужная река» и агента авиакомпании «ИрАвиа» – ООО «Эверейт». Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте надзорного органа.

«По имеющейся у Ростуризма информации от туроператора “Жемчужная река” и агента авиакомпании “ИрАвиа“ ООО “Эверейт“ у всех туристов, находящихся на отдыхе в Китае по линии указанной туроператорской компании, имеются выписанные обратные билеты, что по закону означает обязанность авиаперевозчика вернуть всех туристов в указанные в билетах даты», – говорится в сообщении.

Для того чтобы получить помощь, пострадавшим необходимо обратиться в Управление Роспотребнадзора по РТ с заявлением, приложив копии билетов и других документов, подтверждающих заключение договора с туроператором или авиакомпанией.

На данный момент пострадавшие клиенты «ИрАвиа» все еще находятся на острове. Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», по информации Госкомитета РТ по туризму число туристов из Татарстана, ожидающих вылета с Хайнаня, достигает 369 человек. Всего на острове находятся 550 туристов, прилетевших туда из аэропортов «Казань» и «Бегишево».

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