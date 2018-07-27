Новое оборудование поможет в проверке пчеловодческой продукции Татарстана на пестициды

(Казань, 27 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). До конца года Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория получит новый газовый хроматограф для определения пестицидов в пчеловодческой продукции. Об этом сообщил во время публичных обсуждений надзорной работы Управления Россельхознадзора по РТ заместитель директора лаборатории Айдар Садриев.

«Кроме того, лаборатория располагает новым прибором для проведения ПЦР-исследований, освоен новый метод определения ГМО в продуктах питания. С помощью газового хроматографа мы имеем возможность определять кислотно-жировой состав масло-сливочной продукции», – рассказал Садриев.

Всего за текущий год, отметил замдиректора Татарской межрегиональной ветеринарной лаборатории, проведено более 20 тыс. исследований и выявлено 118 случаев несоответствия сельхозпродукции по разным критериям – от микробиологических показателей до содержания антибиотиков.

Благодаря лабораторным пробам ввозимой продукции в прошлом году удалось выявить инфицированную птичьим гриппом индейку из Ростовской области. Ее реализация на территории Татарстана была предотвращена. В этом году также своевременно выявлена инфицированная индейка из Пензы, определен вирус африканской чумы свиней в продукции из Калининграда. При этом, подчеркнул Садриев, в пробах от отстрелянных и павших кабанов вирус АЧС, к счастью, не обнаружен.

В настоящее время Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория проходит процедуру лицензирования на осуществление карантинно-эпидсанитарного обеззараживания путем фумигации (с помощью химических препаратов). «На текущей неделе в лаборатории работает комиссия по лицензированию этого вида деятельности», – сказал спикер.

Для проведения мероприятий по карантину растений (бактериологические, микологические, фитогельминтные и прочие исследования) построен новый лабораторный корпус.

Эпизоотическая ситуация в республике остается крайне нестабильной. Об этом напомнил в ходе мероприятия начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ – главный государственный ветеринарный инспектор республики Алмаз Хисамутдинов. В связи с обнаружением в шести районах Татарстана очагов ввезенного птичьего гриппа организованы шесть круглосуточных ветпостов.