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Оксана Романова

26 июля 2018, 17:43

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В Татарстане для пресечения ввоза птичьего гриппа созданы шесть постов

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Сельское хозяйствоЗдоровье и среда

В Татарстане для пресечения ввоза птичьего гриппа созданы шесть постов

Фото: Салават Камалетдинов

Пять пунктов усиленного контроля эпидбезопасности действуют на границе с Чувашией, один – с Ульяновской областью.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). В Татарстане в связи с выявленными фактами заражения кур птичьим гриппом установлено шесть постов эпидконтроля – пять на границе с Чувашией, один – у рубежа с Ульяновской областью. Об этом сообщил сегодня во время публичных обсуждений надзорной работы Управления Россельхознадзора по РТ заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

«Дежурство ведется круглосуточно. Если выявляется заражение, птицы и животные возвращаются назад. Если в другой сельхозпродукции – проводится полная дезинфекции автотранспорта. Дежурства организованы совместно с ГИБДД. Уже возбуждено 583 дела по административным правонарушениям. Выписано штрафов на сумму 1 млн 583 тыс. рублей. 10 тысяч голов животных, в том числе птиц возвращены назад», – констатировал Мотыгуллин.

Он также отметил, что за последние дни, когда в нескольких районах республики был введен карантин по птичьему гриппу, в личных хозяйствах погибло около тысячи кур. Одной из проблем эпидемий животных спикер назвал действия их хозяев, которые нередко не сообщают в ветслужбы о падеже птицы и просто закапывают их трупы.

«Обход подворий граждан выявил такие случаи. Под роспись были розданы памятки о действиях в подобных случаях. К распространению птичьего гриппа также приводят несанкционированная торговля птицей и, с другой стороны, соответственно покупка у перекупщиков», – напомнил Габдулхак Мотыгуллин.

В то же время в ходе ежегодной проверки скотомогильников в этом году выявлено несоответствие нормам 356 из 990. Очередная такая проверка будет проведена в сентябре-октябре этого года.

Из 34 хозяйств и предприятий, проверенных в этом году Главным ветеринарным управлением Кабмина РТ совместно с Казанской природоохранной прокуратурой, в 30 выявлены нарушения.

Стабилизировать эпидобстановку в регионе, как подчеркнул Мотыгуллин, поможет введение закрытого режима работы сельхозпредприятий, полная дезинфекция автотранспорта и строгие запреты при содержании домашней птицы.

При этом, как заметил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ, часто информация о регистрации очага эпидемии в других регионах России запаздывает, и тогда при фактическом карантине продукция из таких субъектов продолжает реализовываться по стране по «чистым» документам.

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