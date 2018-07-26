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Оксана Романова

26 июля 2018, 17:09

Сельское хозяйствоЗдоровье и среда

Из-за незахороненных трупов животных на свиноферму в РТ заведено уголовное дело

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Сельское хозяйствоЗдоровье и среда

Из-за незахороненных трупов животных на свиноферму в РТ заведено уголовное дело

Фото: Салават Камалетдинов

В условиях напряженной эпидситуации Казанская природоохранная прокуратура намерена жестко реагировать на нарушения эпиднорм сельхозпредприятиями.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). На одно из свиноводческих хозяйств Республики Татарстан заведено уголовное дело в связи с несоблюдением эпидемиологических норм, в частности требований по захоронению животных. Об этом сообщил сегодня во время публичных обсуждений надзорной работы Управления Россельхознадзора по РТ казанский межрайонный природоохранный прокурор Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры Альберт Хабиров.

«Казанская межрайонная прокуратура проводит проверки птицеводческих и животноводческих хозяйств республики. Пока практически во всех фиксируются нарушения. При этом раньше по этим же хозяйствам так же были замечания, но мы не прибегали к штрафным санкциям и только давали рекомендации провести соответствующие мероприятия по санитарной безопасности. Однако ситуация не изменилась, в этом году мы привлекли такие хозяйства к ответственности за административные правонарушения. По тем, кто до сих пор их не устранил, готовим материалы в суд. По одному из свиноводческих хозяйств возбудили уголовное дело. Там вообще никакие рамки не соблюдались, вплоть до большого количества трупов свиней, незахороненных и обгладываемых собаками и птицами», – констатировал Альберт Хабиров.

Он подчеркнул, что с иными злостными нарушителями на фоне напряженной эпидемиологической ситуации в регионе (в пяти районах РТ выявлен птичий грипп) будут разбираться так же жестко.

В прошлом году, к слову, уголовное дело было заведено на одно из хозяйств Татарстана в связи с вирусом птичьего гриппа. Есть прецедент по этому заболеванию и в этом году.

«Призываю всех руководителей хозяйств установить у себя в голове компартмент (зоосанитарный статус предприятия или уровень его защищенности от инфекций – прим. Т-и). Пора взяться за ум и серьезно относиться к этому вопросу. Понимаю, что у некоторых есть финансовые проблемы, но можно же, как минимум, ограничить доступ диких животных на территорию, птиц», – подчеркнул казанский межрайонный природоохранный прокурор.
 

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