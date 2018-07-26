Ежегодные затраты Татарстана на посевную и уборочную кампании составляют 22 млрд рублей

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). Ежегодные расходы Татарстана на посевные и уборочные мероприятия составляют около 22 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня на тематическом заседании в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ первый заместитель главы ведомства Николай Титов.

«Товарооборот сельскохозяйственной отрасли Татарстана за 2017 год составил 9 млрд рублей. Наши деньги должны работать на нас. Сегодня география поставок продуктов питания из республики очень разнообразная — начиная с югов и заканчивая северами», — сказал Титов.

Он также подчеркнул, что в республике началась уборочная кампания. Если позавчера уборку урожая проводили 13 районов региона, вчера 22, то в ближайшие пару дней республика будет полностью охвачена уборочными мероприятиями.