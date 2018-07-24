Трамп предупредил о попытке РФ помочь демократам на предстоящих выборах в США

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил, что Россия попытается помочь кандидатам от Демократической партии на предстоящих в ноябре этого года американских выборах.

Трамп заметил в своем Twitter’е, что «очень обеспокоен» вероятными попытками РФ повлиять на выборы. Действующий американский лидер объяснил предполагаемое вмешательство желанием повредить ему, так как, по его мнению, он проводит наиболее жесткую линию в отношении России по сравнению со всеми своими предшественниками.

«Они определенно не хотят Трампа!» – резюмировал Президент США.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в рамках расследования, которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер, большое жюри обвинило во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в Штатах 12 российских разведчиков. Информация об этом была обнародована по поручению Дональда Трампа в преддверии его встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

Российская сторона всегда отрицало вмешательство во внутренние дела других государств.