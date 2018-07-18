Трамп заявил, что он самый жесткий Президент по отношению к России

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп заявил, что никто из американских лидеров не был более жестким по отношению к России, чем он. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Hill.
Перед встречей в Белом доме он сообщил журналистам, что американская администрация «хорошо действует», чтобы справиться с Россией.
Ранее сообщалось, что Украина запросила у США разъяснений по переговорам Путина и Трампа по ситуации в Донбассе.
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