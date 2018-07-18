Трамп заявил, что он самый жесткий Президент по отношению к России

Американская администрация «хорошо действует», чтобы справиться с Россией, отметил Президент США.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп заявил, что никто из американских лидеров не был более жестким по отношению к России, чем он. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Hill.

Перед встречей в Белом доме он сообщил журналистам, что американская администрация «хорошо действует», чтобы справиться с Россией.

Ранее сообщалось, что Украина запросила у США разъяснений по переговорам Путина и Трампа по ситуации в Донбассе.