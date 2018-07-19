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Татар-информ

19 июля 2018, 06:20

Политика

Трамп прокомментировал степень ответственности Путина во вмешательстве Москвы в выборы США

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Трамп согласился с заключением разведки о «вмешательстве России» в американские президентские выборы

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Глава США Дональд Трамп признал Президента РФ Владимира Путина лично ответственным (как главу государства) в попытках вмешательства российской стороны в выборы в Штатах, сообщает РБК.

Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о степени ответственности Путина, но отметил что глава государства всегда ответственен за политику своей страны. 

Американский Президент согласился  с заключением разведки о «вмешательстве России» в президентские выборы, которые проходили в Штатах в 2016 году. 

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