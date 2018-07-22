Пайсон стал свидетелем по делу о госизмене в Роскосмосе

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(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Ушедший в отставку директор Исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон проходит по делу о государственной измене в Роскосмосе как свидетель. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Собеседник агентства добавил, что, скорее всего, задерживать Пайсона не будут.
Кроме того, источник уточнил, что кроме арестованного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктора Кудрявцева, по делу никто пока не задержан.
Ранее госкорпорация «Роскосмос» подтвердила как задержание Кудрявцева, так и то, что он является работником ЦНИИмаш.
До этого сотрудники ФСБ провели обыски в кабинетах ряда сотрудников ЦНИИмаш и в офисе Дмитрия Пайсона. Спецслужбы сейчас проверяют десятки занятых в ракетостроении специалистов по подозрению в передаче странам Запада сведений о разрабатываемых в России гиперзвуковых ракетах.
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