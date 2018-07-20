В «Роскосмосе» подтвердили факт обыска в головном институте сотрудниками ФСБ

Спецслужба проверяет «десяток людей из отрасли» на предмет сотрудничества с западными спецслужбами в рамках расследования дела о госизмене.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Пресс-служба «Роскосмоса» подтвердила информацию о том, что в головном институте проходят обыски, сообщает РБК.

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин поручил своим сотрудникам оказывать «максимальное содействие» следствию.

Как пишет газета «Коммерсантъ», сотрудники ФСБ начали обыск здания с утра пятницы. Они провели обыск в кабинетах некоторых работников ЦНИИмаша и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединённой ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона.

Сотрудники федеральной службы проверяют «десяток людей из отрасли» на предмет сотрудничества с западными спецслужбами в рамках расследования дела о госизмене.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жительницу Калининграда заподозрили в госизмене.