В «Роскосмосе» подтвердили факт обыска в головном институте сотрудниками ФСБ

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Пресс-служба «Роскосмоса» подтвердила информацию о том, что в головном институте проходят обыски, сообщает РБК.
Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин поручил своим сотрудникам оказывать «максимальное содействие» следствию.
Как пишет газета «Коммерсантъ», сотрудники ФСБ начали обыск здания с утра пятницы. Они провели обыск в кабинетах некоторых работников ЦНИИмаша и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединённой ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона.
Сотрудники федеральной службы проверяют «десяток людей из отрасли» на предмет сотрудничества с западными спецслужбами в рамках расследования дела о госизмене.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жительницу Калининграда заподозрили в госизмене.
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Сегодня утром на трассе Апастово – Тетюши столкнулись «Киа Рио» из Самарской области, «Лада Калина» и молоковоз «КАМАЗ».