Роскосмос подтвердил арест сотрудника ЦНИИмаш Кудрявцева

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(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев действительно арестован. Об этом сообщил руководитель пресс-службы государственной корпорации «Роскосмос» Владимир Устименко, передает РИА Новости.
По словам Устименко, с еще несколькими сотрудниками института производятся следственные действия. При этом назвать их число представитель Роскосмоса не смог.
Ранее 74-летнего Виктора Кудрявцева, арестованного по подозрению в государственной измене, обнаружили в СИЗО «Лефортово» члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Заместитель председателя столичной ОНК Ева Меркачева отметила, что сейчас Кудрявцев – самый пожилой арестант из числа находящихся в следственном изоляторе. По ее словам, сейчас задержанный ученый находится в шоковом состоянии, да и его здоровье оставляет желать лучшего.
До этого сотрудники ФСБ провели обыски в кабинетах ряда сотрудников ЦНИИмаш и в офисе директора Исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона, который после этого подал в отставку. Спецслужбы сейчас проверяют десятки занятых в ракетостроении специалистов по подозрению в передаче странам Запада сведений о разрабатываемых в России гиперзвуковых ракетах.
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