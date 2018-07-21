Директор аналитического центра «Роскосмоса» Пайсон подал в отставку

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(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Директор информационно-аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон, который фигурирует в деле о госизмене сотрудников ЦНИИмаш, написал заявление об увольнении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы «Роскосмоса» Владимира Устименко.
Пайсон подал заявление и покинет пост с начала августа, сказал Устименко. Будет ли расформирован центр и какова его дальнейшая судьба, он не знает.
Ранее сообщалось, что в головном институте «Роскосмоса» — ЦНИИмаше — прошли обыски. Нескольких сотрудников ракетно-космической отрасли заподозрили в «сливе» российских разработок за рубеж.
Следственные мероприятия проходили в кабинете Пайсона, поскольку он «мог знать о ситуации», заявил агентству источник, знакомый с расследованием.
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